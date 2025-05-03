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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Bahçelievler'de 4'lük deprem balkon yıktı | Son dakika haberleri

        Bahçelievler'de 4'lük deprem balkon yıktı

        İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından, Bahçelievler'de bir evin balkonu çöktü. Çökme anı kameralara yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 13:31 Güncelleme: 03.05.2025 - 13:41
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        4'lük deprem balkon yıktı
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        İstanbul Bahçelievler’de yıkım kararı olan 7 katlı bir binanın 2 balkonu deprem esnasında çöktü. Çökme sırasında balkondan düşen parçalar nedeniyle sokaktan geçen bir kişi yaralandı. Balkondan kopan parçaların vatandaşın üzerine düştüğü o anlar kameraya yansıdı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Siyavuspaşa Mahallesi Fındık Sokak üzerinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre kentsel dönüşüm projesi kapsamında daha önce boşaltılan 7 katlı binanın yıkım çalışmaları yapılıyordu. O esnada Tekirdağ’da 4.0 büyüklüğünde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi. O esnada binanın 2 balkonunda çökme oldu. Çökme esnasında balkondan kopan parçalar yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü. Vatandaşlardan biri olay esnasında kaçarken üzerinde balkonlardan kopan parçalar düştü.

        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Zabıta ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Binadan kopan parçaların düştüğü ve kaçmaya çalışan vatandaşın o anları kameraya yansıdı.

        Olayı gören sokak sakini Metin Örnek, "Hurdacılar burada oturuyorlar. Deprem anında yukarıdan iki balkon birden çöktü. 1 yaralı var. Hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunu bilmiyoruz" dedi.

        Ekiplerin bölgede incelemeleri sürüyor.

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