İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, deprem yerin 14,7 km derinliğinde meydana geldi.

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AFAD'dan yapılan açıklamada ise depremin merkez üssü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi olarak açıklanırken, büyüklüğünün 3.7 derinliğinin ise 18 km olduğu bildirildi.