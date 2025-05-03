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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: DEPREM! Son dakika haberi: İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem

        İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 11:44 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:51
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        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
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        İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, deprem yerin 14,7 km derinliğinde meydana geldi.

        AFAD'dan yapılan açıklamada ise depremin merkez üssü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi olarak açıklanırken, büyüklüğünün 3.7 derinliğinin ise 18 km olduğu bildirildi.

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