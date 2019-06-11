Bahçeli'nin tepkisinin perde arkası

11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Öneriyi ilk olarak arkadaşım Didem Arslan Yılmaz dile getirdi…
Teklifi yapan olarak hakkı olan moderatörlük görevini üstlenemeyecek olsa da Türkiye’nin demokratik siyasi sürecine ve unutulan geleneğinin yeniden başlamasına vesile oldu.
Habertürk olarak kıymetli bir adımın atılmasına aracılık etti.
İnanıyorum ki pazar günü gerçekleşecek iki adayın ekran karşılaşmasını yönetecek sevgili arkadaşım İsmail Küçükkaya da Didem Arslan Yılmaz’ın hakkını teslim edecektir.
Tabii, Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dün akşam saatlerinde twitter üzerinden Küçükkaya’nın program moderatörlüğüne sert itirazları karşılık bulmaz ise…
Bahçeli’nin tepkisinin nedenine gelirsek…
Aktarıldığına göre, karşılık beklemeden İstanbul’da aday çıkarmayacağını açıklayan, Yıldırım’ın ortak adayı olduğunu ilan eden MHP’ye program ile ilgili herhangi bir danışmada bulunulmamış.
Bu gelişme, “Kürdistan…” söylemiyle yükselen, ancak “kol kırılır yer içinde kalır” anlayışıyla bir süreliğine içe atılan tepkiyi de dışa çıkarmış.
“ÇEKİNMEDİĞİMİZİ GÖSTERDİK”
AK Parti ise moderatör belirlenirken, “Kimseden çekinecek tarafımız yok, kim olursa olsun varız; programı da bize uzak biri yönetsin, ona da varız” yaklaşımı içinde hareket ettiklerini belirtiyor; bir amaç güdülmediğini vurguluyor.
Aktardıklarına göre “kamuoyuna, hiçbir şeyden çekinmeyen ve kaçmayan, tam tersine kendine güveni olan imajının verilmesi” hedeflenmiş.
Moderatör belirlenirken de iki taraf da isimler önermiş, liste üzerinden itirazlar yapılmış, AK Parti’nin tercihi doğrultusunda Küçükkaya üzerinde uzlaşılmış ve protokole bağlanmış.
Bu aşamada programın çekileceği yer ve teknik ekip konusu da karşılıklı müzakereye neden olmuş.
TRT’NİN TEKNİĞİNE DE RET
CHP, programın TRT’de gerçekleşmesinin ötesinde, teknik ekibin de alınmasına itiraz etmiş.
Sonuçta programın Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda, iki parti tarafından görevlendirilecek ortak teknik ekip tarafından gerçekleştirilmesi karara bağlanmış.
MHP lideri Bahçeli’nin tepkisi sonrası program ile ilgili yeni bir gelişme olur mu derseniz, “bugünden konuşmak için erken” derim.
Bahçeli’nin açıklaması sonrası hem AK Parti hem de CHP’deki hava bir değişimin olmayacağı yönündeydi.
CHP yönetimindeki yaklaşım ise şu cümleyle özet buluyordu:
“Protokole bağlanan bir karar var. Bundan sonra ancak AK Parti’nin vazgeçmesiyle program iptali şeklinde değişiklik olur. Onun da takdirini kamuoyuna verir.”
Durum bundan ibaret…
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