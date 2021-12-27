Damat kayınpederini öldürdü! Vahşet!

Gaziantep'te, dün gece Fıstıklık Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Aslan (37) geçen yıl boşandığı eski eşi Hatice Yıldırım'ın (35) işlettiği kuaföre gitti.
Hatice Yıldırım'ın şehir dışında kardeşinin yanına gittiğini öğrenen Mehmet Aslan, daha sonra dışarı çıkarak eski eşinin aracının üzerine benzin döküp ateşe vereceğini söyledi.
ESKİ DAMADIYLA TARTIŞMA YAŞADI
DHA'da yer alan son dakika haberine göre bu durumu görenlerin telefonla ulaştığı Hatice Yıldırım, babasını arayarak konuyu anlattı. Telefonun ardından kızının işlettiği kuaföre giden Bekir Yıldırım (67) ile eski damadı arasında tartışma çıktı.
KAYINPEDERİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Tartışma sırasında Mehmet Aslan yanındaki bıçakla eski kayınpederini göğsünden bıçakladı. Bekir Yıldırım, aldığı 5 bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet Aslan ise kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Bekir Yıldırım'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
KATİL ZANLISI ESKİ DAMAT YAKALANDI
Eski kayınpederini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Mehmet Aslan ise polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
"UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIM"
Babasının ölüm haberiyle yıkılan 3 çocuk annesi Hatice Yıldırım, eski eşinin asıl hedefinin kendini öldürmek olduğunu söyledi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir yıl önce boşandıklarını ve eski eşinin yurt dışına gittiğini anlatan Hatice Yıldırım, "3 ay önce Fransa'dan Türkiye'ye geri döndü ve çocuklarımızı görmek istediğini söyledi. Ama çocuklarım babalarıyla görüşmek istemiyordu. Çocukların görüşmek istemediğini söyleyince beni tehdit etmeye başladı. Tehditler yüzünden 1.5 ay önce mahkemeye başvurdum ve uzaklaştırma kararı aldım. Buna rağmen tehditlerini sürdürüyordu" dedi.
"BABAMI 5 DEFA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ"
Hafta sonu kardeşinin yanına gittiğini ve eski eşinin iş yerine gelip, aracını yakacağını söylemesi üzerine babasını aradığını anlatan Hatice Yıldırım, "Ben şehir dışına kardeşimin yanına gitmiştim. Çocuklarım kendisi ile görüşmek istemediği için beni iş yerimi ve aracımı yakmakla tehdit etti. Sonra iş yerine gitmiş ve aracıma benzin dökmüş. Olayı duyunca babama haber verdim. Babam gidince aralarında tartışma çıkıyor. Tartıştıktan sonra babamı beş defa bıçaklayarak öldürmüş. Oraya beni öldürmeye geldi ama ben şehir dışında olduğum için bunu yapamadı. Hedef bendim, babam benim için kendisini feda etti" diye konuştu.
Bekir Yıldırım'ın cenazesi otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli Mehmet Aslan'ın emniyetteki sorgusu ise sürüyor.
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