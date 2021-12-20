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Azra 16 yaşındaydı! Kahreden haber!

Isparta’da yaşayan 16 yaşındaki Azra Babacan, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kızın yakınları acı haberle yıkıldı, gözyaşlarına boğuldu

20.12.2021 - 07:18 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Azra 16 yaşındaydı! Kahreden haber!
Azra 16 yaşındaydı! Kahreden haber!
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İHA

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir kasabasında yaşayan 16 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi Azra Babacan, evinde oturduğu sırada bir anda kalp krizi geçirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ EVE GELDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Babacan'ın ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Azra Babacan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Babacan bugün kılınan cenaze namazının ardından Senir kasabasında toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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