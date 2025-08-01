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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yakalanan zanlılar adliyede | Son dakika haberleri

        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yakalanan zanlılar adliyede

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 25 kişi sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 09:22 Güncelleme: 01.08.2025 - 09:22
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        Yolsuzluk soruşturması: 25 kişi adliyede
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        Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSFALT ve İETT'deki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de bulunduğu 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolüne götürülen şüpheliler daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

        OPERASYON

        "İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral, İETT İkitelli Garaj Şube Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu, İETT Muhasebe Şube Müdürü Ali Haydar Topçu, İETT Araç Bakım Planlama ve Koordinasyon şefi Ülkü Kaya, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde şef Göktunç Şentürk, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğü'nde şef Erenay Delipınar ve Ahmet Savaş, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde uzman Murat Delice, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde görevli müdür Murathan Altınışık, Oktay Aktaş, Mehmet Karataş, Zafer Sola, eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sıralı, Halil Yanmaz, eski Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca, Kağıthane Garaj Şube Müdürü Samet Alptuğ Arıkan, Yunus Garajı Şube Müdürü Şevket Eygi, eski Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı Vahdet Melikoğlu, eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, Veli Rıdvanoğlu"

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