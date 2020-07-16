Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'u görevden aldı.

Memmedyarov'un görevden alınmasına ilişkin kararı imzalayan Aliyev, Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov'u Dışişleri Bakanı olarak atadı.

Dışişleri Bakanlığı görevine 2004'te atanan Memmedyarov, dün bakanlar kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından eleştirilmişti.

Aliyev, Memmedyarov'un Dağlık Karabağ çözüm süreci müzakerelerinde başarısız olduğunu, 12 Temmuz'da sınırda çatışmalar başladığında ise yeterli şekilde faaliyet gösteremediğini belirtmişti.