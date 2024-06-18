Ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde son 24 saatte kaydedilen depremlerle ilgili verileri anlık olarak paylaşıyor. Endişe yaşayan yurttaşlarımız için ülkemizde yaşanan son dakika deprem listesini haberimizde derledik. İşte, 18 Haziran 2024 anlık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...