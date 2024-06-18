Malatya ve Adıyaman'da deprem! 18 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberlerine hemen her saat bir yenisi ekleniyor. Gün içerisinde yaşanan en son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyuruluyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler endişeyle "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 18 Haziran 2024 Salı günü Türkiye'de yaşanan son depremlerin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin bilgiler...
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Ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde son 24 saatte kaydedilen depremlerle ilgili verileri anlık olarak paylaşıyor. Endişe yaşayan yurttaşlarımız için ülkemizde yaşanan son dakika deprem listesini haberimizde derledik. İşte, 18 Haziran 2024 anlık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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MALATYA AKÇADAĞ SALLANDI
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 07:40'ta Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 1.8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin derinliği 5.55 KM olarak ölçüldü.
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ADIYAMAN'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:26'da Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 KM olarak kaydedildi.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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