Anayasa Mahkemesi, sahipsiz köpek düzenlemesinin iptal istemini reddetti. Buna göre yasanın tümünün iptal istemi reddedildi.

⁠Bazı maddeler oybirliği, bazı maddeler de 2 ya da 6 karşı oya rağmen onay aldı. ⁠Ötanazi öngören madde de 6’ya karşı 9 üyenin oyu ile vize aldı.

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