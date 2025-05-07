AYM'den, sahipsiz köpek yasasına vize
Anayasa Mahkemesi, sahipsiz köpek düzenlemesinin iptal istemini karara bağladı. Buna göre yasanın tümünün iptal istemi reddedildi
Giriş: 07.05.2025 - 14:46 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:08
Anayasa Mahkemesi, sahipsiz köpek düzenlemesinin iptal istemini reddetti. Buna göre yasanın tümünün iptal istemi reddedildi.
Bazı maddeler oybirliği, bazı maddeler de 2 ya da 6 karşı oya rağmen onay aldı. Ötanazi öngören madde de 6’ya karşı 9 üyenin oyu ile vize aldı.
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