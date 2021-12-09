Trenin çarptığı kişi feci şekilde öldü

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Bereketli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke-Denizli seferini yapan yolcu treni, demiryolunun karşısına geçmek isteyen 46 yaşındaki Ali Hoş'a çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri Ali Hoş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ali Hoş'un cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trenin makinisti ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.