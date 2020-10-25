Avustralya’da Türklere ait camiye çirkin saldırı!

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Auburn Türk İslam Kültür Merkezi yönetimindeki Gelibolu Camisi’ne giren erkek saldırganın, caminin üst katındaki avizeleri, pencere camlarını, plazma televizyonu ve bazı eşyaları kırarak binlerce dolarlık maddi hasara yol açtığı açıklandı.

AA'nın haberine göre, saldırı esnasında bazı vatandaşlar, saldırganın görüntülerini cep telefonuyla kaydederek polise haber verdi.

Polis, kimliği açıklanmayan saldırganı gözaltına aldı.