SON DAKİKA: Avrupa'da sel felaketi: Çok sayıda can kaybı var!

HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya ve Belçika'da dün meydana gelen şiddetli yağışlarından ardından oluşan sel ve su taşkınlarında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti düzinelerce kişi kayboldu.

Batı Avrupa'nın bazı bölgelerinde son günlerde meydana gelen fırtınalar rezervuarların kıyılarını patlatmasına neden oldu ve toprak daha fazla su çekemeyince bir gecede ani su baskınları oluştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Washington'a yaptığı ziyarette, selin büyüklüğündeki şoku dile getirerek, "Bu felakette hayatını kaybedenler için üzülüyorum. Sayısını hala bilmiyoruz. Ama çok olacak." dedi.

Hala kayıp olanları bulmak için her şeyin yapılacağına söz veren Merkel, "'Yoğun yağmur ve sel sebebiyle insanları bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DA CAN KAYBI 58'E YÜKSELDİ

Almanya'nın batısında bulunan Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışla oluşan sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, sel felaketinde Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 30, Rheinland-Pfalz eyaletinde 28 kişi yaşamını yitirdi.

Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz, 40 ila 60 kişinin daha arandığını belirtti.

Öte yandan, Alman ordusu sel bölgesine yardım etmek için yaklaşık 850 asker gönderdi.

Trier Saarburg bölgesinde ise yüzlerce evin selden zarar gördüğü, insanların bazı bölgelerden botlarla kurtarıldığı kaydedildi.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de çökme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

Belçika medyasında yer alan haberlere göre ise 8 kişi hayatını kaybetti.