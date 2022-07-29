Atık su taştı, TAG Otoyolu ulaşıma kapandı!

DHA

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) atık su arıtma tesisinde setlerin taşmasıyla Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) atık su birikintileri yaşandı.

Metrelerce uzunlukta alana yayılan ve belirli mevkilerde araç boyuna ulaşan atık su birikintisi sebebiyle TAG yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

OSB'nin atık su arıtma tesislerinin pampa alanlarında henüz bilinmeyen nedenle sızıntı yaşandı. Atık sular otoyol üzerinde yüzlerce metre alanı kaplarken otoban trafiğe kapatıldı. Taşan atık suların belirli mevkilerde birikmesiyle metrelerce yükseklikte atık birikintileri oluştu. Atık su akıntıları sebebiyle otoyolda bazı kazalar yaşanırken can kaybının olmadığı öğrenildi.

Fotoğraf: İHA

DHA'nın haberine göre; çift yönlü trafiğe kapatılan otobanın bazı noktalarında ise atık su birikintilerinin boyunun TIR'ları yarısına ulaştığı görüldü. Atık arasında mahsur kalan bir TIR'ın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Atık suların temizlenmesi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, OSB itfaiye ekipleri ve AFAD çalışma başlattı. İş makineleri ile otobanda çift yönlü olarak temizleme çalışması yürütüldü. Atık su birikintileri dolayısıyla trafik akışı dururken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik polisleri tıkanan trafiği açmak için alternatif güzergâhlar belirleyerek ulaşımı sağlamaya çalıştı.

Fotoğraf: İHA

VALİ GÜL: ATIK SUYUN KİMYASAL RİSKİ YOK

Gaziantep Valisi Davut Gül, atık suyun taşkın yaptığı alana gelerek incelemelerde bulundu. Vali Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, atık havuzunun taşması nedeniyle olayın meydana geldiğini söyledi. Vali Gül, atık su birikintisi sonucu yolda çok fazla çamur oluştuğunu ve atık suyun kimyasal risk taşımadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

"HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞIMIZ YOK"

Sızıntının sebebinin araştırıldığını ve temizleme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Gül, "Atık havuzunun taşması neticesinde otoyolda çok fazla çamur birikmiş durumda. Bu nedenle otoyolda bir TIR mahsur kalmıştı. TIR'ın şoförü, çok şükür sağ salim kurtarıldı. Arkadaşlarımız yolu açmak için çalışmalara devam ediyor. Yine bildiğimiz kadarıyla bir araç takla atmış, içerisindeki 4 kişi yaralı olarak hastaneye götürülmüş. Bunun dışında bize ulaşan herhangi bir mahsur kalan ya da hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Çok büyük geçmiş olsun. Tüm kurumlar el birliğiyle bu süreci şu anda koordineli şekilde çözmeye, aşmaya çalışıyor. 1-2 saate olay tam anlamıyla açıklığa kavuşacak" dedi.

Fotoğraf: İHA

ISIYA DUYARLI DRONLAR KULLANILIYOR

Bölgedeki çalışmalar devam ederken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otoyoldaki atık su birikintilerini altında kalan insan olma riskine karşı ısıya duyarlı dronlar ile kontrollerini sürdürüyor.

*Haberin ilk görseli DHA tarafından servis edilmiştir.