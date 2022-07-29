Atık su taştı, TAG Otoyolu ulaşıma kapandı!

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) atık su arıtma tesisinde setlerin taşmasıyla Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) atık su birikintileri yaşandı.
Metrelerce uzunlukta alana yayılan ve belirli mevkilerde araç boyuna ulaşan atık su birikintisi sebebiyle TAG yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.
OSB'nin atık su arıtma tesislerinin pampa alanlarında henüz bilinmeyen nedenle sızıntı yaşandı. Atık sular otoyol üzerinde yüzlerce metre alanı kaplarken otoban trafiğe kapatıldı. Taşan atık suların belirli mevkilerde birikmesiyle metrelerce yükseklikte atık birikintileri oluştu. Atık su akıntıları sebebiyle otoyolda bazı kazalar yaşanırken can kaybının olmadığı öğrenildi.
DHA'nın haberine göre; çift yönlü trafiğe kapatılan otobanın bazı noktalarında ise atık su birikintilerinin boyunun TIR'ları yarısına ulaştığı görüldü. Atık arasında mahsur kalan bir TIR'ın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
TEMİZLEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Atık suların temizlenmesi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, OSB itfaiye ekipleri ve AFAD çalışma başlattı. İş makineleri ile otobanda çift yönlü olarak temizleme çalışması yürütüldü. Atık su birikintileri dolayısıyla trafik akışı dururken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik polisleri tıkanan trafiği açmak için alternatif güzergâhlar belirleyerek ulaşımı sağlamaya çalıştı.
VALİ GÜL: ATIK SUYUN KİMYASAL RİSKİ YOK
Gaziantep Valisi Davut Gül, atık suyun taşkın yaptığı alana gelerek incelemelerde bulundu. Vali Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, atık havuzunun taşması nedeniyle olayın meydana geldiğini söyledi. Vali Gül, atık su birikintisi sonucu yolda çok fazla çamur oluştuğunu ve atık suyun kimyasal risk taşımadığını söyledi.
"HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞIMIZ YOK"
Sızıntının sebebinin araştırıldığını ve temizleme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Gül, "Atık havuzunun taşması neticesinde otoyolda çok fazla çamur birikmiş durumda. Bu nedenle otoyolda bir TIR mahsur kalmıştı. TIR'ın şoförü, çok şükür sağ salim kurtarıldı. Arkadaşlarımız yolu açmak için çalışmalara devam ediyor. Yine bildiğimiz kadarıyla bir araç takla atmış, içerisindeki 4 kişi yaralı olarak hastaneye götürülmüş. Bunun dışında bize ulaşan herhangi bir mahsur kalan ya da hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Çok büyük geçmiş olsun. Tüm kurumlar el birliğiyle bu süreci şu anda koordineli şekilde çözmeye, aşmaya çalışıyor. 1-2 saate olay tam anlamıyla açıklığa kavuşacak" dedi.
ISIYA DUYARLI DRONLAR KULLANILIYOR
Bölgedeki çalışmalar devam ederken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otoyoldaki atık su birikintilerini altında kalan insan olma riskine karşı ısıya duyarlı dronlar ile kontrollerini sürdürüyor.
*Haberin ilk görseli DHA tarafından servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!