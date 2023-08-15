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Türkiye'nin askeri sağlıkla ilgili sistemine neşter vuruluyor. Bu alanda yaşanan sorunlar tek tek tespit edildi ve bazı hastanelerde hibrit modele geçilmesi konusunda önümüzdeki süreçte önemli adımlar atılacak.

Askeri sağlık sisteminde yaşanan sorunları ve geliştirilen çözümleri özetlemek gerekirse;

1- Askeri doktorların doğu-batı-kuzey-güney sirkülasyonunda sorunlar yaşanıyor. Çoğu zaman şark hizmeti biten askeri tabipleri batıda atayacak yer bulunamıyor. Önümüzdeki süreçte Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelere atama yolu açılacak.

2- Asker hastaneleri ile günlük hasta kabul eden hastanelerin ortak bir yönetimle idare edilmeleri üzerinde çalışılıyor.

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3- Askeri öğrenciler önünü göremiyor. Uzman olabilecekler mi? Bu konuda belirsizlik yaşanıyor. Bu nedenle gençler askeri hekimliği tercih etmek istemiyor.

4- Kapatılmadan önce Gülhane Askeri Tıp Akademileri’nde okuyan öğrenciler 4’üncü sınıfa kadar tazminat ödeyerek ayrılabiliyorlardı. Şimdi ise öğrenciler buldukları hukuki açıkla 6’ncı sınıftan sonra da ayrılabiliyorlar. Bu şekilde bu öğrencilere yapılan büyük eğitim yatırımı boşa çıkmış oluyor. Öğrenciler son sene Sağlık Bakanlığı’na geçiyor ve sivil hastanelere atanarak sivil olarak görev yapıyor.

5- Öğrenciler tazminatı ödemeyi göze alsa da sistemde önemli açıklar ortaya çıkıyor. Çünkü her yıl 120 civarında askeri hekim yetiştiriliyor. Bunların 100’ünün sisteme girmesi yetiyor ancak ayrılmalar nedeniyle sayı, ihtiyacın altına düşebiliyor. Geçen yıl sadece 30 müracaat oldu. TSK’nın ihtiyacı için planlayıcıların önlerini görmeleri gerekiyor.

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6- Askeri hekimleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi yetiştiriyor ancak Hastaneler Sağlık Bakanlığı’nın bünyesinde olduğu için öğrencilerin stajlarında ve tecrübe kazanmalarında sorunlar yaşanıyor. Eskiden askeri hastaneler Milli Savunma Bakanlığı yönetimindeydi.

7- Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Milli Savunma Bakanlığı’na, “Hangi sınıfta hekim ihtiyacınız varsa; kara-deniz-hava, bunları yetiştiririm ancak askeri eğitim kısmına karışmam” diyor. Bu şekilde üniversitelerin önü bir nevi kapanmış oluyor. Askeri eğitimle birlikte tıp eğitiminin de verilmesi amaçlandığı için sorunlar büyüyor.

8- Daha önce 30’a yakın asker hastanesi bulunurken şimdi tamamı Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veriyor. Askerlik hizmeti için yılda en fazla 15 asteğmen hekim geliyor. Yaşanan sorunların bertaraf edilebilmesi için 5-6 hastanenin Milli Savunma Bakanlığı kontrolüne geçmesi, Sağlık Bakanlığı ve MSB’nin hibrit modelle bu hastaneleri yönetmesi üzerinde çalışılıyor.

9- Marmaris, Gölcük, Eskişehir, Şırnak, Yüksekova ve Diyarbakır hastaneleri üzerinde duruluyor. Diyarbakır’da halihazırda müstakil hazır binalar bulunuyor. Yani askere hizmet verecek, sirkülasyonu sağlayacak alt yapı var. Buralarda Sağlık Bakanlığı ile birlikte hastaneleri işletmek mümkün…

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10- Askeri tabip yetiştirme düzeninde, tıp eğitimiyle birlikte askeri eğitimi aynı anda verecek sistem üzerinde çalışılırken, askeri tabiplerin 6’ncı sınıfta dahi sivile geçişlerini önleyecek bir mekanizma üzerinde duruluyor. Bazı hastanelerin Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortak yönetimi üzerinde bir çalışma yürütülüyor.

SAHRA HASTANELERİ

15 Temmuz darbe girişiminden sonra alınan kararla asker hastaneleri kapatılarak Sağlık Bakanlığı’na devredilmiş ve sivil-asker karma şekilde hizmet verilmeye başlanmıştı. Bu süreçte en büyük sıkıntı Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin kapatılmasında yaşanmıştı.

Her ne kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi her sınıfta askeri tabip yetiştirme konusunda güvence verse de saydığım sorunlar nedeniyle sistemin bütüncül olarak gözden geçirilmesi ve yeni, sağlıklı bir model geliştirilmesi gerekiyor.

Suriye ve Irak terörle mücadele harekâtları, kuzeyimizdeki çatışma bölgeleri ve çevremizdeki istikrarsız coğrafyalar nedeniyle uzman askeri hekimlik meselesi hayati önem taşıyor.

Örneğin Pençe Kilit operasyonunda asker hastanesi ihtiyacının ilk pilot denemesi Şırnak Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Yaralı askerlerimize müdahale konusunda aksaklıklar yaşandı. 23. Tümen içindeki asker hastanesi kapatılıp Şırnak Devlet Hastanesi’ne nakledilmişti. Terörle mücadelede görev yapan güvenlik güçlerimiz burada tedavi edilmeye çalışılmıştı. Gabar, Cudi, Bestler Dereler, Beytüşşebap, Kato, Şenoba, Uludere’deki operasyonlarda yaralanan güvenlik güçleri buraya getirilmişti.

Hakkari Yüksekova’da Taktik Tümen içindeki asker hastanesi de daha önce iptal edilip görev Yüksekova Devlet Hastanesi’ne devredilmişti. Çeşitli sıkıntılar nedeniyle bundan vazgeçilmiş, görev Şemdinli Devlet Hastanesi’ne aktarılmıştı. Daha sonra Çukurca Uzundere’ye bir sahra hastanesi kuruldu. Bu hastane ve kurulan diğer sahra hastaneleri önemli, başarılı hizmetler verdi; çok iyi işler çıkardı.

HER SINIF İÇİN ÖZEL UZMAN HEKİM

Hava Kuvvetleri’nde askeri göz doktoru, muharebeye giren karacı sınıflar için yanık ve travmatoloji doktorları çok önemlidir. Aynı zamanda terörle mücadelede patlayıcı ve mayın yaralanmaları nedeniyle ortopedi uzmanı askeri hekim yetiştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle en çok ihtiyaç ortopedist, yanık ve travma uzmanı ile oftalmoloğa duyuluyor.