Lokantada çıkan yangın otele sıçradı!

Artvin'in Hopa ilçesinde, lokanta bacasında çıkan yangında alevler, 7 katlı otele sıçradı. Tahliye edilen oteldeki yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Hopa ilçesi Orta Hopa Mahallesi Turgay Ciner Caddesi'ndeki bir lokantanın bacasından bugün saat 12.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle yanında bulunan 7 katlı otelin üst katlarına sıçradı. Otel tahliye edilirken, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında otelde zarar oluştu.