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Artvin'de lokantada çıkan yangın otele sıçradı!

Artvin'in Hopa ilçesinde bir lokantada çıkan yangın 7 katlı otele sıçradı. Otel tahliye edilirken, 7 katlı otelin büyük kısmı kül oldu. Yangın 2 saatlik müdahalenin sonrasında söndürüldü

Giriş: 22.06.2023 - 15:03 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Artvin'de lokantada çıkan yangın otele sıçradı!
Lokantada çıkan yangın otele sıçradı!
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DHA

Artvin'in Hopa ilçesinde, lokanta bacasında çıkan yangında alevler, 7 katlı otele sıçradı. Tahliye edilen oteldeki yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Hopa ilçesi Orta Hopa Mahallesi Turgay Ciner Caddesi'ndeki bir lokantanın bacasından bugün saat 12.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle yanında bulunan 7 katlı otelin üst katlarına sıçradı. Otel tahliye edilirken, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında otelde zarar oluştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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