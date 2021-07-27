Arife Öğretmenin katiline istenen ceza belli oldu

Kayseri'de, 2 ay önce arkadaşlık teklifini reddeden rehberlik öğretmeni 26 yaşındaki Arife Nur Sarıoğlu'nu tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan 29 yaşındaki Tolga Temur hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. DHA'nın ulaştığı davanın iddianamesinde Temur´un, pişman olduğunu belirterek, "Arife´yi 7-8 yıldır tanırdım. Uzun dönemden beri birliktelik kurmak istiyordum. Olay günü yanına konuşmak için gittim. Hayatında başka biri olduğunu söyleyince anlık gaflet ile ateş ettim. Öldürmek için gitmedim. Pişmanım" dediği ortaya çıktı.
Olay, 20 Mayıs'ta, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Taslak Sokak'ta meydana geldi. Rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu, evden çıkışta, kendisini bekleyen Tolga Temur ile karşılaştı.
Tolga Temur, daha önce de birçok kez arkadaşlık teklifinde bulunduğu Sarıoğlu'na teklifini yineledi.
Sarıoğlu olumsuz yanıt verince Temur, belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti.
Vücuduna 3 mermi isabet eden Sarıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Temur, bu kez de kendi başına dayadığı tabancayı ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sarıoğlu´nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Temur ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.
Arife Nur Sağıroğlu, Yahyalı ilçesinde toprağa verildi.
Tolga Temur da hastanedeki tedavisinin ardından mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
'HAYATINDA BİRİ OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE ATEŞ ETTİM'
Tolga Temur hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi ve Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Temur hakkında, `tasarlayarak öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.
Temur'un iddianamedeki ifadesine DHA ulaştı. Tolga Temur'un, ifadesinde pişman olduğunu belirterek, "Arife´yi 7-8 yıldır tanırdım. Uzun süreden beri Arife ile birliktelik kurmak istiyordum. Olay günü yanına konuşmak için gittim. Hayatında başka biri olduğunu söyleyince bir anlık gaflet ile ateş ettim. Öldürmek için gitmedim. Pişmanım" dediği ortaya çıktı.
Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından Tolga Temur, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
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