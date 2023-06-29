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Antalya'da otomobil 30 metreden yuvarlandı! Bir aile yok oldu, 2 yaralı var

Antalya'nın Akseki ilçesinde Oymapınar Baraj yolunda 30 metreden yuvarlanan araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirlenirken; anne, baba ve kızları yaşamını yitirdi, sürücü ve ailenin bir çocuğu yaralandı

Giriş: 29.06.2023 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Antalya'da otomobil 30 metreden yuvarlandı! Bir aile yok oldu, 2 yaralı var
30 metreden yuvarlandı! 3 ölü, 2 yaralı
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DHA

Antalya'da otomobilin 30 metreden yuvarlandığı kazada Nuran (53) ve İbrahim Hayri Özen (56) çiftinin ardından kızları Ezgi Özen (24) de hayatını kaybetti. Çiftin diğer çocuğu Ahmet Özen ile otomobili kullanan Zeynel Abidin Özen'in tedavileri sürüyor.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Akseki ilçesi Akseki-Belenköy Oymapınar Barajı yolunda meydana geldi. Zeynel Abidin Özen'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, 30 metre yüksekten yuvarlandı.

Takla atan otomobilin arka koltuğunda oturan İbrahim Hayri Özen ve eşi Nuran Özen hayatını kaybetti. Çiftin çocukları Ezgi ve Ahmet Özen ile aracı kullanan akrabaları Zeynel Abidin Özen ise yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere götürülüp tedaviye alındı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Ezgi Özen de dün gece yaşamını yitirdi. Zeynel Abidin Özen ile Ahmet Özen'in tedavileri ise devam ediyor.

Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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