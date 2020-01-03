AA

Ankara Garı'ndan temizlik ve bakım için atölyeye giden boş tren raydan çıktı.

AA'nın haberine göre, temizlik ve bakım için Marşandiz'de bulunan atölyeye giden boş trenin, bir lokomotif ve bir jeneratör vagonu 06.30 sularında raydan çıktı. Vagonların raya oturtulma çalışmaları devam ediyor.

MAKAS ARIZASI NEDENİYLE RAYDAN ÇIKTI

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Ankara Garı'ndan, saat 06.30 sularında temizlik ve bakım için atölyeye giden boş trenin bir lokomotif ve bir jeneratör vagonu, Behiçbey İstasyonu'nda raydan çıktı. Ekipler, kazayı araştırıyor.

İlk tespitlere göre “makas arızası” nedeniyle vagon raydan çıktı. Makasın tam açılmaması nedeniyle vagonun raydan çıkmış olabileceği düşünülüyor.

Kaynaklar, trende yolcu bulunmadığını belirterek, “Can kaybı söz konusu değil. Yaralı ya da ölü yok. Turistik Doğu Ekspresi, temizlik ve bakım için atölyeye çekilirken bu olay yaşanıyor. Kazanın nedenine ilişkin araştırma devam ediyor. Makas arızası üzerinde duruluyor” dedi.