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        Haberler Gündem Ankara Son dakika: Ankara'da metrobüs hattında ilk test sürüşü

        Ankara'da metrobüs hattında ilk test sürüşü

        Ankara'da Yenikent-Ulus-Karapürçek arasında hizmet verecek metrobüs hattının ilk test sürüşü gerçekleşti. Metrobüs, yol projesinin tamamlanmasının ardından hizmete girecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 10:58 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:58
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        Ankara'da metrobüs test edildi
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        Ankara'da Yenikent-Ulus-Karapürçek arasında hizmet verecek metrobüs hattının test sürüşü gerçekleşti. Ayrılmış yol projesi sürecinin tamamlanmasının ardından metrobüs kullanıma açılacak.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenikent-Ulus-Karapürçek arasında hizmet verecek metrobüs hattında ilk test sürüşünün yapıldığını duyurdu.

        Yavaş, "Ankara’da metrobüs dönemi için ilk adımı attık… Yenikent - Ulus - Karapürçek Hattı’nda test sürüşüne başladık. Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile Ankara’mızı geleceğe taşıyacağız" dedi.

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        YOL PROJESİ TAMAMLANINCA...

        Şu anda 25 metre dizel ve yakında elektrikli modelinin mevcut yol hattında test edildiği elektrikli metrobüs araçlarıyla birlikte, ayrılmış yol kesimlerinin proje süreci tamamlanır tamamlanmaz uygulama aşamasına geçilecek.

        İlk etapta 200 bin yolcuyla hizmete başlayacak olan e-BRT projesinin 2035 yılında 300 bin Başkentliye hizmet vereceği öngörülürken, projenin güzergâhı, Yenikent merkez, Ayaş Yolu, İstanbul Yolu, Yenimahalle Kavşağı, Ulus ve Karapürçek Mahallesi olarak belirlendi.

        ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER HİZMET VERECEK

        E-BRT hattında çalışacak araç filosu başlangıçta 25-36 metre uzunluğundaki 30 adet lastik tekerlekli tramvay modeli diye tabir edilen elektrikli otobüslerden oluşacak.

        Akıllı güç yönetimi teknolojisiyle donatılmış araçlar, yüksek kapasiteli batarya sistemiyle başlangıç ve son duraklarda tesis edilecek şarj üniteleri ile 12 dakikada şarjını tamamlayacak.

        Fotoğraflar: ABB

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