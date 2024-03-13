Ankara'da Yenikent-Ulus-Karapürçek arasında hizmet verecek metrobüs hattının test sürüşü gerçekleşti. Ayrılmış yol projesi sürecinin tamamlanmasının ardından metrobüs kullanıma açılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenikent-Ulus-Karapürçek arasında hizmet verecek metrobüs hattında ilk test sürüşünün yapıldığını duyurdu.

Yavaş, "Ankara’da metrobüs dönemi için ilk adımı attık… Yenikent - Ulus - Karapürçek Hattı’nda test sürüşüne başladık. Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile Ankara’mızı geleceğe taşıyacağız" dedi.

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YOL PROJESİ TAMAMLANINCA...

Şu anda 25 metre dizel ve yakında elektrikli modelinin mevcut yol hattında test edildiği elektrikli metrobüs araçlarıyla birlikte, ayrılmış yol kesimlerinin proje süreci tamamlanır tamamlanmaz uygulama aşamasına geçilecek.

İlk etapta 200 bin yolcuyla hizmete başlayacak olan e-BRT projesinin 2035 yılında 300 bin Başkentliye hizmet vereceği öngörülürken, projenin güzergâhı, Yenikent merkez, Ayaş Yolu, İstanbul Yolu, Yenimahalle Kavşağı, Ulus ve Karapürçek Mahallesi olarak belirlendi.