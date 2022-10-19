Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

AA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İstanbul'da Giresun'un Alucra ilçesine giden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkisinde TIR ile çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.