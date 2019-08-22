Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan ve bozayılar, zaman zaman beslenmek için indikleri çöplükte, tehlikeye aldırış etmeyen meraklı vatandaşların ilgi odağı oluyor. İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Acısu mevkiinde bulunan yaklaşık 5 dönümlük çöp dökme alanı, sarıçam ormanlarıyla kaplı Sarıkamış Ormanları'nda yaşayan ve yiyecek arayan ayıların uğrak mekanı haline geldi.

VATANDAŞ GÖRMEK İÇİN GELİYOR

AA'daki habere göre ayıların çöplüğe sık sık gelmeleri üzerine bozayıları görmek isteyen meraklı vatandaşlar, hem gündüz hem de gece bazen yaya olarak bazen de araçlarıyla bu bölgeye geliyor. Vatandaşlar, yetkililerin uyarılarına ve tehlikeye rağmen, bozayıları yakından izliyor. Bazı vatandaşların, ayılara yaklaşarak cep telefonlarıyla özçekim yapmaları ya da fotoğraf çekmeleri dikkati çekiyor.

"BOZAYI SİZİ ARAÇTAN ÇIKARIR"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban yaptığı açıklamada, bilimsel çalışmalar sırasında bozayıların davranış değişikliklerini incelemek için Sarıkamış çöplüğüne ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. Çoban, Sarıkamış çöplüğünün ayıların durağı olduğunu, ekolojik bir tuzak olan bu alanın insanlar için de seyir noktası haline geldiğini belirterek, "İnsanlar bozayılar orada beslenirken aslında ne kadar tehlikeli hayvanlar olduğunun farkında değiller. Bir bozayının, siz arabadan izleseniz bile sinirli anında sizi arabadan çıkarması çok kısa sürecektir. Bunların olmaması için insanların çöplüğe gitmemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

"BOZAYININ YANINA GİDİYORLAR"

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali de ilçe çöplüğünün kademeli olarak rehabilite edileceğini belirterek, "Çöplük ayılar için hazır besin kaynağı ama buraya ayıları izlemeye gelenler için tehlike arz ediyor. Arabalarıyla ayıları izlemeye gelenler çok yaklaşıyor, cep telefonları ile fotoğraf ve video çekiyor, bu da yetmiyor yaya olarak yanlarına gidiyorlar" diye konuştu.