21 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Lefkoşa'da doğduğu ev, müze haline getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TİKA tarafından müze haline getirilen evin açılışı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından gerçekleştirildi.
OKTAY'I TUĞRUL TÜRKEŞ KARŞILADI
AA'daki habere göre Oktay, Alparslan Türkeş Müzesi’ne gelişinde merhum Türkeş'in oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ve KKTC için anlamlı bir açılışta beraber olduklarını belirtti.
"TÜRK DÜNYASI İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ"
Türkiye ve KKTC’nin ebediyen bir ve beraber olduğunu vurgulayan Oktay, "Açılışını yaptığımız bu eser birlik ve beraberliğin en önemli sembollerinden birisi. Merhum Türkeş, sadece KKTC, sadece Türkiye değil Türk dünyası için son derece değerli bir siyaset adamıydı.
Onun hayatı boyunca dile getirdiği idealleri ailesi ve Türk dünyası tarafından takip edilmekte. Bu eser onun hizmetini, ideallerini ve bizim bir değerimiz olduğunu göstermesi adına çok önemli. Gelecek nesiller için güçlü bağın bir sembolü olacak bu müze" ifadelerini kullandı.
BAŞBAKAN ERSİN'DEN TEŞEKKÜR
Oktay, Türkiye ve KKTC’nin kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda birlik ve beraberliğinin daim olacağını vurguladı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a böyle bir müzeyi Lefkoşa'ya kazandırdığı için teşekkür etti.
"TÜRKEŞ, KIBRIS TÜRKÜ'NÜN TEMSİLCİSİYDİ"
KKTC’nin Anadolu'nun bir parçası olduğunu, Türklüğün devamı olduklarını vurgulayan Tatar, "Dün de söyledim. Artık KKTC yavru vatan değildir. Olgunlaşmış, büyümüş, serhat vatandır. Bu sayın Türkeş'in duygularına hitap etmektedir. Türkeş bağrımızdan çıkmış, destan yazmış, kendi tabanına kendi Türklüğünü haykırmış ve Kıbrıs Türkü'nün temsilcisi olmuştur" diye konuştu.
TUĞRUL TÜRKEŞ TEŞEKKÜR ETTİ
Tatar, müzenin KKTC’nin tanıtımına katkı sunacağını belirterek emek verenlere teşekkür etti. Tuğrul Türkeş ise babası merhum Türkeş'in 102 yıl önce bu evde dünyaya geldiğini anımsattı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ailece müteşekkir olduklarını belirten Türkeş, müzenin yapımında emeği geçen TİKA'ya, KKTC hükümetine ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.
HEYET DAHA SONRA MÜZEYİ GEZDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve diğer protokol üyeleri ile müzenin açılışını gerçekleştirdi. Oktay ve beraberindekiler daha sonra müzeyi gezdi.
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