Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Türkiye'de

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Son günlerde baş döndüren görüşme trafiğine bugün bir yenisi daha eklendi. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, göreve gelmesinin ardından ilk Türkiye ziyareti için Ankara'ya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki durum da ele alınacak.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ankara'ya inmesinin ardından ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine gelen Scholz, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Scholz, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzalayan Scholz, deftere şunları yazdı:

"Modern Türkiye’nin kurucusu büyük Avrupalı devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’e derin saygıyla. Bu gibi zor dönemlerde Türk ve Alman halkları arasındaki bağlılık özel bir değere sahip."

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'u resmi törenle karşıladı.

Scholz'un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Scholz'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile Almanya Milli Marşı çalındı. Scholz, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Scholz, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

İkili, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Scholz onuruna resmi akşam yemeği verecek.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Ziyaretle ilgili yapılan açıklamaya göre, Şansölye Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştirdiği bu ilk resmi ziyarette, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

İki ülke iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı ziyarette, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere, diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

BAŞ DÖNDÜREN TRAFİK

Scholz'un ziyareti, baş döndüren bir diplomasi trafiği sırasında gerçekleşiyor. Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatının ardından her iki ülke lideri ile de temas halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson başta olmak üzere pek çok ülkenin lideri ile telefonda görüştü. Dün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul eden Erdoğan, geçen hafta içinde de İsrail ile normalleşme adımlarının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u ağırlamıştı.

Rusya Ukrayna savaşı sürerken iki ülkenin dışişleri bakanları Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmişti. Zirve, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleşen en üst düzey temas olmuştu. Zirveden ateşkes gibi bir sonuç çıkmasa da benzer görüşmelerin olabileceği konusunda taraflar benzer açıklamalar yapmıştı.