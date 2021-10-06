2021 ALES/3 başvuruları başladı, "ALES 3 başvuru ücreti ne kadar?" sorusu araştırılmaya başladı. ÖSYM, başvuru yapacak adaylar için ALES başvuru kılavuzunu yayımladı. İşte ALES başvuruları ile ilgili merak edilenler...

2021 ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları 06 – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak.

2021 ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/3 sınavı için başvuru yapacak olan adaylar sınav başvuruları internet üzerinden yapacak. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilen başvurular için başvuru kılavuzundan yardım alınabilecek.

2021 ALES 3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 ALES BAŞVURU ÜCRETİ

ALES 3 Sınav Ücreti:145 TL olarak belirlendi.

Başvuru yapacak adaylar sınav ücretini Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden ödeyebilir.

2021 ALES 3 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 ALES/3 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.