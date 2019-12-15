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Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Nushetiye Caddesi’nde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışan Cabbar Şahbaz, merkezde bulunan iki köpeği oynamaları için bahçede serbest bıraktı.
Bir süre sonra iki köpeğin tasmaları birbirine dolaştı. Tasmasının sıkışması sonrasında “Garip” isimli köpek baygınlık geçirdi.
KÖPEĞE KALP MASAJI YAPTI
İHA'da yer alan habere göre köpeklerin kavga ettiğini düşünen Cabbar Şahbaz, köpeklerin yanına gidince Garip isimli köpeğin bayıldığını gördü. Panikle köpeği kurtarmaya çalışan Şahbaz “Garibim öldü” diye ağlarken, sesleri duyan Veysel Tetik koşarak bahçeye girdi. Şahbaz hemen köpeğe kalp masajı yapmaya başladı.
ŞU AN SAĞLIK DURUMU İYİ
Dakikalarca süren kalp masajının ardından köpek hayata döndü. Köpeğin ayağa kalktığını gören Şahbaz ve Tetik büyük sevinç yaşadı. Garib’in bayıldığı sırada büyük panik yaşayan diğer köpeğin ise sevinci dikkat çekti. Veteriner hekim tarafından muayene edilen Garib’in sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
"YETİŞİN, GARİP'İM ÖLÜYOR"
Olay anında yaşadıklarını anlatan Şahbaz, köpeğin hayata dönmesi ile büyük sevinç yaşadığını ifade ederek, “Yeni bir köpek almıştık. Kaynaşmaları amacıyla tüm köpekleri serbest bıraktım. Yanlarında durdum, keyifli keyifli izliyorum. Köpekleri oynuyor zannederken hareketlerini görünce endişelendim. Diğer köpeğin ısırdığını düşündüm. Ama daha sonra birbirine dolaştıklarını anladım.
"ÖLDÜ VE HAYATA DÖNDÜ"
Diğer köpek de onu kurtarmaya çalışıyordu. Orada yapacağım şey dua etmek oldu. Allah’a dua ettim. Sonra hayvan şişmeye başladı. Kucağıma aldığımda boynunu büktü. Daha sonra diğer arkadaşım geldi. Ben, ‘Garip’im ölüyor, yetişin' diye bağırıyordum. Arkadaşla birlikte tasmayı kesmeye başladık. Kucağımda öldü zaten. Bu arkadaşın aklına kalp masajı yapmak geldi. Ben o anda şoka girdim” dedi.
“NEFES ALINCA BÜYÜK MUTLULUK DUYDUM"
Köpeğe dakikalarca kalp masajı yapan Veysel Tetik ise şunları söyledi: “Karşıda yerim var. Oraya geldim. Cabbar ağabeyin sesini duydum, yardım istiyordu. Ben de hemen geldim. Baktım kucağındaki köpekle diğerinin tasmaları birbirine takılmış. Tasma çok sıkmış. Tasmayı çıkartmayı denedik, başarısız olduk. Daha sonra kesmeyi denedik. O da tehlikeliydi. Daha sonra kestik. Köpeği hava alsın diye yere yatırdım. Sonra kalp masajı yapmak geldi. Boğulan insanlara yapılan gibi kalp masajı yapmaya çalıştım. Kalp masajını yaparken nefes almıyordu. Nefes almaya başlayınca büyük mutluluk duydum."
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