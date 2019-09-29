29 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'nın Kepez İlçesi'nde dün akşam saat 21.30 sıralarında, bir kız çocuğu annesi olan Fas uyruklu Siham K., güvenlik görevlisi eşi Ercan K.'nin (41) kendisine şiddet uygulaması, ölümle tehdit etmesi ve sürekli hakaret etmesi iddiasıyla bir süre önce şikâyetçi oldu.
UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN GİTTİ
DHA'da yer alan habere göre şikâyet üzerine Ercan K.'ye uzaklaştırma cezası verildi. Çocuğuyla kalmaya başlayan Siham K., hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait'i (24) yanına çağırdı. Dün öğle saatlerinde Ercan K.'nın annesi, Siham K.'nın evine giderek torununu alıp ayrıldı. Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan K. de akşam saatlerinde eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye gelerek konuşmak istedi.
BIÇAKLA BALKONDAN İÇERİ GİRDİ
Eşinin kapıyı açmaması üzerine Ercan K., elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören kadın, korkuya kapılarak fenalık geçirdi. Evde bulunan Rajae Ait bir yandan ablasına yardım etmeye çalışırken bir yandan da eniştesini evden uzaklaştırma çalıştı. Ancak Ercan K., baldızına saldırdı. Korkan kadın, evden çıkarak kaçmaya başladı.
BOĞAZINDAN VE BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI
Rajae Ait, çığlık atıp yardım isteyerek sokağın karşısındaki Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin bahçesine girdi. Sağlık merkezinin güvenlik görevlileri elinde bıçakla koşarak gelen Ercan K.'yi içeri almamak için bahçe kapısını kapattı. Ancak saldırgan, güvenlik görevlilerine doğru elindeki bıçağı sallayarak onları aşmayı başardı. Ercan, bir süre bahçede kovalayıp yakaladığı baldızını vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından bıçakladı. Özel güvenlik görevlileri Ercan K.'ye müdahale etti.
SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI
Saldırgan, güvenlik görevlilerinin elinden kurtularak olayda kullandığı bıçağı da yanına alıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Rajae Ait için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Acil çağrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rajae Ait, ilk müdahaleden sonra ambulansla özel hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
POLİS, SALDIRGAN KOCANIN PEŞİNDE
Bu sırada olay yerine gelen ve kardeşini gören Siham K. uzun süre gözyaşı döktü. Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı Siham K. de kontrol için aynı hastaneye götürüldü. Rajae Ait'in hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Polis ekipleri Ercan K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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