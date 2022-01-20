AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Rum kesimine tepki

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, GKRY'nin PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum aldığını belirtti.
Rum yönetiminin bu tutumuyla hukuksuzluklarına bir yenisini eklediğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC her türlü terör faaliyetine gereken dersi verecek kararlılıktadır. Kıbrıs Türkü cinayet şebekeleriyle mücadele konusunda tarihe geçmiş deneyime sahiptir. Cinayet şebekesine ofis açtırmak ve faaliyet serbestisi vermek Rum yönetiminin hanesine yazılmıştır. Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırmıştır."
'ÖRGÜTE OFİS AÇTIRMAK ATEŞLE OYNAMAKTIR'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, GKRY'nin PYD/YPG'ye ofis açma izni vermesine ilişkin de, "Teröre destek vermek ciddi bir konu. Maalesef terör konusunda, 'Düşmanımın düşmanı dostudur' anlayışını daha sık görmeye başladık. Terör örgütlerini bugüne kadar kullanan ülkeler oldu. Biz Türkiye olarak terör konusunda ilişkilerimizin en kötü olduğu ülkeler ile de hep dayanışma içinde olduk. Hiçbir terör örgütünü desteklemedik. Yunanistan'da halen DHKP-C'liler var. Orada eğitilen DHKP-C'lilerin dönüp de Türkiye'de terör saldırıları gerçekleştirdiği ispatlandı. FETÖ'cüler orayı sığınmacı ülke olarak görüp, orada yaşıyorlar. Terör örgütlerine ofis açtırmak, ev sahipliği yapmak ateşle oynamaktır. Rum kesiminin de terör örgütlerine, PKK'ya bugüne kadar desteğini biz biliyoruz, bu gizli bir şey değil. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar, yarın buradan Türkiye'ye herhangi bir tehdit olursa, Kıbrıs Türklerine yönelik bir saldırı olursa bunun da bedelini ödetiriz; bu bedel de ağır bir bedel olur. Ateşle oynamasınlar, terör örgütleri ile iş birliği yapmasınlar" dedi.
AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ: BARIŞ ÇABALARINI ZEDELEYECEK BİR DENEME
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye ofis açma izni vermesinin, bölgedeki bütün barış çabalarını zedeleyecek bir deneme olduğunu belirterek, "Zaten Ege'de Akdeniz'de başta Yunanistan olmak üzere yaşadığımız bazı gerginlikleri biz bir şekilde müzakere yoluyla aşmaya çalışırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin haddini bilmesini tavsiye ederiz." dedi.
Türkiye'nin yolundan alıkonulması için yıllarca çeşitli terör örgütlerinin kullanıldığına vurgu yapan Kurtulmuş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesine tepki göstererek, şu değerlendirmede bulundu:
"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, boyundan büyük işlere kalkmasın. Terör örgütleri, o örgütleri destekleyenleri çok ciddi şekilde eninde sonunda bir bumerang gibi vururlar. Yıllardır Batı ülkelerinin büyük bir kısmında dünyadaki önemli başkentlerde bu örgütlerin nasıl desteklendiğini, Türkiye'nin başına nasıl bela edildiğini çok yakından biliyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin böylesine zırva bir karara imza atmış olması, bölgedeki bütün barış çabalarını da zedeleyecek, zarar verecek olan, boylarını aşan bir denemedir. Zaten Ege'de, Akdeniz'de başta Yunanistan olmak üzere yaşadığımız bazı gerginlikleri biz bir şekilde müzakere yoluyla aşmaya çalışırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin haddini bilmesini tavsiye ederiz. Yaptıkları bu yanlış uygulamanın en çok da kendilerine zarar vereceğinin altını çizmek isteriz."
Buna benzer adımlarla önümüzdeki dönemde de karşılaşabileceklerini dile getiren Kurtulmuş, önemli olanın milletin aynı istikamette yürümesi olduğunu söyledi.
KKTC'DEN AÇIKLAMA
Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Demokratik Birlik Partisi'ne (PYD) temsilcilik açma izni vermesine tepki gösterdi.
Ertuğruloğlu, "Avrupa Birliği (AB) üyesi GKRY'nin bu tahripkar girişiminin bölgemizde ve Doğu Akdeniz'de barışa hizmet etmeyeceği aşikardır" ifadelerini kullandı.
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