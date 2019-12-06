KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanarak sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

SONUÇLARA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER DUYURULDU

KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli tercih sonuçlarına ilişkin aşağıdaki bilgiler yayınlandı.

KPSS-2019/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS-2019/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2019/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2019/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

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