Adana'da odasında ölü bulunmuştu, sırrı çözüldü!

Adana'da evinde ölü bulunan Muzaffer Aktağlı'nın kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre olay, geçen pazartesi günü saat 08.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi, Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mardin seyahatinden dönen Esen Aktağlı (51), oğlu Muzaffer'i (31) uyandırmak için salona girdi. Oğlunun kanlar içerisinde yerde yattığını gören anne çığlık atıp yardım çağırdı.
BAŞINDAN VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ
Eşinin seslerini duyan Cafer Aktağlı'nın (55) durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aktağlı'nın başından tabancayla vurularak öldüğü tespit edildi. Polisin yaptığı incelemede odada boş kovan bulundu, silaha ise ulaşılamadı. Muzaffer Aktağlı'nın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.
POLİS İKİ KARDEŞ ARASINDAKİ HUSUMETİ ÖĞRENDİ
Muzaffer Aktağlı'nın cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duran Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Aynı avludaki farklı dairelerde oturan baba Cafer Aktağlı ile oğlu Serkan Aktağlı (27) gözaltına alındı. Baba Aktağlı ifadesinde, silah sesi duymadığını ancak diğer oğlu Selçuk Aktağlı'nın gece saatlerinde eve geldiğini öne sürdü. Yapılan çalışmada Muzaffer Aktağlı ile kardeşi Selçuk Aktağlı arasında husumet bulunduğu ve sık sık tartıştıkları belirlendi.
'BENİ UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRDI DİYE TARTIŞTIK'
Bu tespitler üzerine Selçuk Aktağlı’nın peşine düşen polis, zanlıyı Yeşilyuva Mahallesi’ndeki arkadaşının evinde yakaladı. Cinayette kullanılan tabanca ise Selçuk Aktağlı’nın belinden çıktı. Emniyete götürülen Selçuk Aktağlı ifadesinde, “Gece eve geldiğim zaman, ağabeyim tatlı almış yiyordu. Bana da ikram etti ve beraber yedik. Daha sonra kendisiyle beni uyuşturucuya alıştırdı diye tartıştık. Bana küfretti, tokat attı. Tahrik edince, kendisine ait tabancayla vurdum” diyerek cinayeti itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selçuk Aktağlı tutuklanırken, Cafer Aktağlı ile oğlu Serkan Aktağlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!