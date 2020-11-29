Korkunç kaza! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı

Kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezi Adana- Ankara Otoyolu´nda meydana geldi. Zekeriya Atak yönetimindeki 34 LSS 04 plakalı TIR, Tahsin Özcan yönetimindeki 14 GJ 385 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İçerisinde 30 yolcunun bulunduğu belirtilen otobüs, viyadük bariyerlerinin üzerine çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüs şoförü Tahsin Özcan ile 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pozantı 80´inci Yıl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.