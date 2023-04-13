Evsizlerin kavgası cinayetle bitti

Adana’da dört tarafı kapalı otobüs durağında ölü bulunan İlker Kattar’ın (53), kendisi gibi evsiz olduğu öğrenilen Murat Ulukan (57) tarafından, 'sigara içme' uyarısına uymayınca öldürüldüğü ortaya çıktı. Ulukan ifadesinde, "Durağın içinde sigara içiyordu. İçmemesi konusunda uyardım. Dinlemeyince bu olay yaşandı” dedi.

Olay, 10 Nisan’da sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi’ndeki dört tarafı kapalı otobüs durağında yaşandı. Otobüs durağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde hareketsiz kişinin ölmüş olduğu belirlendi.