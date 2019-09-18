Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, terör örgütü FETÖ ile mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. Gül, "Ucu kime varırsa varsın, FETÖ ile FETÖ taklitçileri ile mücadelemiz sürecek" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Ankara'da cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerce üretilen ürünlerin satışa sunulduğu iş yurtları fuarında konuştu.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Adalet Bakanı Gül, burada FETÖ ile mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. Gül, "Kahraman yargı mensuplarımız 15 Temmuz gecesinden itibaren adliye koridorlarında demokrasi nöbeti tutmaya başladıysa, bugün de FETÖ’yle mücadelemiz aynı kararlılıkla devam etmektedir. Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ’nün bir tezahürü vardır" dedi.

"Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar" diyen Gül, "Ucu kime dokunursa dokunsun, sonu nereye varırsa varsın FETÖ ile de FETÖ taklitçisi yeni şebekelerle de mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bunu yaparken FETÖ'cülerin yaptığı gibi aynı çuvala herkesi koyarak değil sadece hukuktan ve anayasadan emir alarak yapmaktadırlar" ifadelerini kullandı.