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        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA AÇIKLANDI: TÜİK Ekim enflasyon verileri açıklandı! 2024 Ekim enflasyonu ne oldu, TEFE TÜFE yüzde kaç oldu, enflasyonda son durum

        TÜİK Ekim enflasyon rakamlarını açıkladı! Ekim ayında enflasyon arttı mı geriledi mi?

        TÜİK, Ekşm ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Peki, TÜİK 2024 Ekim enflasyon rakamları ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Ekim ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 10:03 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:06
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        • 1

          TÜİK, Ekim enflasyon rakamlarını açıkladı. Peki, TÜİK 2024 Ekim enflasyon rakamları ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Ekim ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, detaylar...

        • 2

          2024 EKİM ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

          Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 48,58, aylık yüzde 2,88 arttı.

          TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

          Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,66 ile eğitim oldu.

          Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

        • 3

          MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ NEYDİ?

          TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınlamıştı.

          Geçen ay yüzde 2,24 olan Ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,39'a yükselmiş; cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e çıkmıştı.

          TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,49'dan yüzde 27,44'e, 24 ay sonrası için yüzde 18,38'dan yüzde 18,08'e gerilemişti.

        • 4

          2024 EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

          TÜİK Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 2.97, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 49.38 yükseldi. 12 aylık ortalama tüketici enflasyonu ise yüzde 63.47 olarak gerçekleşti.

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