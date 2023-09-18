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        Haberler Gündem 3. Sayfa PUSUCU SERBEST... Son dakika: Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusuda beklerken yakalanmıştı, serbest bırakıldı

        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusuda beklerken yakalanmıştı, serbest bırakıldı

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ablası Ayşe Altan'ı öldüren eniştesi Abdülhamit Altan'ı adliye çıkışında öldürmek için pusu kuran kardeş H.G. serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:35 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:22
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        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
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        Diyarbakır'da ablası Ayşe Altan'ı (31) öldüren eşi Abdülhamit Altan'ı adliyeye çıkarılırken vurmak için pusuda beklerken üzerinde bir tabanca 3 şarjör ile motosikletli yunus timleri tarafından yakalanan H.G.(29) işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

        Olay, 16 Eylül'de sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Ayşe Altan, eşi Abdülhamit Altan tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

        Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ayşe Altan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Altan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        MARDİN'E KAÇTI, YAKALANDI

        Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdülhamit Altan'ın Mardin'e kaçtığını belirledi. Polisin, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, olayda kullanılan silahla yakaladığı şüpheli gözaltına alındı.

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        Çiftin 4 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi. Ayşe Altan´ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

        ENİŞTE TUTUKLANDI

        Abdülhamit Altan'ın yakalanmasının ardından, Diyarbakır Adliyesi çevresinde görevli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri hareketlerinden şüphelendikleri H.G.'nin üzerinde arama yaptı. Aramada 1 tabanca ve 3 dolu şarjör ele geçirildi.

        Şüpheli H.G.'nin, eşi Abdülhamit Altan tarafından öldürülen Ayşe Altan'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin, ablasını öldüren eniştesini vurmak için beklediği öğrenildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Abdülhamit Altan, çelik yelek giydirilerek, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Altan'ın verdiği ifadede, yaşadıkları tartışmanın ardından eşinden intihar etmesini istediğini, etmeyince de öldürdüğünü söylediği belirtildi.

        Altan, dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.G. de dün işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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