Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklamaları şöyle:

"Maçın çok değerlendirmesi yok. Taraftar nasıl üzgünse, biz de öyle üzgünüz.Taraftar nasıl üzgünse biz de aynı şekilde üzgünüz. Düşünmek lazım. İçeride 2-1 öne geçiyorsun... 4 dakikada bir gol yiyorsan söylenecek bir şey yok. Rakibi tebrik ediyoruz. Üzüntülüyüz. Oyuncu grubunun da, bizim de kendimizi test etmemiz gereken bir durum var."

İSTİFA SESLERİNEYANIT!

"Taraftar oyun bekler, skor bekler, aksiyon bekler. Taraftarın bu tepkiyi göstermesi normal. Ben olumlusunu ve olumsuzunu da yaşamış insanız, aklıselim insanlarız. Bir değerlendirme yapılır."

BASIN TOPLANTISI

"Taraftar protestosunda haklıdır. Şapkasını önüne koyup, herkesin bunun değerlendirmesini yapması gerekiyor."

"Bugün maç bitti, sıcak. Tesise geçeceğim, oyun, oyuncu, neler yapılacak... Belki yönetim toplantı yapmak isteyecek, belki biz isteyeceğiz. Bakacağız"

"Beşiktaş geçen sezon ligin son 6 haftasına girildiğinde de 11 puan gerideydi. Doğru bir kıyaslama değil. 2. yarı başlarken yaşanan bir sorun var. Şu anda ne söylesem gerçekçi olmayacak ama şu anda iyi gitmeyen, üzüntü verici bir durum var. Değerlendirmesi olacak."

"BEN BÖYLE TAKIM GÖRMEDİM" SÖZÜ ÜZERİNE

"2-1 öne geçiyorsun, dakika 67-70... Oyunda şunu düşünüyorsun, attık, öne geçtik, Atiba'yı oyuna alıp güvenliğe mi geçeyim diye düşünüyorsun. Çağırana kadar gol yedik. Bu anlamda çıkmış bir ifade."