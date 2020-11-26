ABD’nin Missouri eyaletindeki St. Louis kentinde bulunan Washington Üniversitesi Tıp Merkezi’nde görevli Dr. Ken Remy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maske takmayanları uyardı.
Amerikalılara maske takmaları konusunda adeta yalvaran Dr Remy, elinde tuttuğu entübasyon için kullanılan laringoskop cihazını ve oksijen maskesini kameraya göstererek, "Solunumunuz dakikada 40 nefese kadar hızlandığında ve oksijen seviyeniz 80'e düştüğünde göreceğiniz şey budur" dedi.
"SİZE YALVARIYORUM"
Dr. Remy uyarısını şu sözlerle sürdürdü:" Umarım hayatının son anı böyle olmaz. Çünkü maske takmaya başlamazsanız hayatınızın sonunda göreceğiniz şey budur. Sosyal mesafeye uymaya başlamazsanız. Ellerini iyice yıkamazsan. Size söz veriyorum, tam olarak göreceğiniz şey bu. Anneniz, babanız veya çocuklarınız hayatlarının sonunda ne görecek? Bu ciddi. Size yalvarıyorum”
ABD'DE CAN KAYBI 268 BİNİ AŞTI
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 328 artarak 268 bin 404'e yükseldi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 183 bin 660 artarak 13 milyon 147 bin 864'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 328 artarak 268 bin 404'e çıktı.
Virüsten iyileşenlerin sayısı 7 milyon 808 bini geçerken, toplam test sayısı 186 milyonu aştı.
Ülkede en çok vaka 1 milyon 226 bin 819 ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 164 binden fazla vakayla California ve 961 binden fazla vakayla Florida izliyor.
New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 345 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 651 bini geçti.
Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 288 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 166 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.
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