16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD, geçtiğimiz ay Suudi Arabistan'ın petrol üretimine sekte vuran saldırılardan sorumlu tuttuğu İran'a yönelik yeni bir 'siber operasyon' gerçekleştirdiğini duyurdu.
Reuters ajansına konuşan ABD'li yetkililer, operasyonun Eylül ayı sonlarında gerçekleştiğini ve Tahran'ın 'propaganda yayma' yeteneğini hedef aldığını belirtti. Adı açıklanmayan bir yetkili, siber saldırının İran'ın fiziksel donanımına zarar verdiğini söyledi, ancak başka ayrıntı vermedi.
ABD, 14 Eylül'de Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alan saldırılardan İran yönetimini sorumlu tutmuş, Tahran ise iddiaları yalanlamıştı. Riyad'ın yanı sıra İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da İran'ı sorumlu tuttuğu eylemleri, Yemen'deki İran destekli Husi militanları üstlenmişti.
Saldırının ardından Amerikan Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan'a ek asker ve teçhizat gönderimi yönünde karar almıştı.
Pentagon Sözcüsü Elissa Smith, haberin duyulmasının ardından operasyonel güvenlik açısından mevcut operasyonlarla ilgili bilgi veremeyeceğini söylemekle yetindi.
Reuters ajansı, geçtiğimiz yıl İran'ın 15'e yakın ülkede 'dezenformasyon yaymak' amacıyla 70'ten fazla internet sitesi kurduğunu ortaya çıkartmıştı.
İLK KEZ OLMUYOR
ABD ve İsrail, geçtiğimiz yıllarda da İran'a yönelik bir dizi siber saldırı gerçekleştirmişti. Amerikalı ve İsrailli uzmanların geliştirdiği 'Stuxnet' virüsüyle, İran'ın nükleer silah programına büyük darbe indirildiği iddia edilmişti.
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