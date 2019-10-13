13 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla TSK tarafından, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı 5. gününde devam ederken, ABD askerlerinin Kobani'de YPG/PKK'lı teröristlerle, Münbiç'te ise Rusya askerleri ile bir toplantı yaptığı ileri sürüldü. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Kobani'de yapılan toplantı sonrası terör örgütü mensuplarının bölgeden ayrıldıkları ve giderken de evrak ve belgeleri yaktıkları iddia edildi.
Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5. gününde, Rasulayn'ın ardından Tel Abyad da ele geçirildi.
İLÇE HALKI TÜRK BAYRAKLARIYLA ŞEHİR TURU ATTI
Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılması Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sevinçle kutlandı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.
Tel Abyad ilçesinde, TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen çatışmaların ardından ilçe merkezinde kontrolün sağlandığı bilgisi Akçakale ilçesinde büyük sevinç yarattı.
Ellerine Türk bayrağı alan ilçe sakinleri araç konvoyu oluşturarak ilçede tur attı ve askerlere sevinç gösterisinde bulundu.
KOBANİ VE MÜNBİÇ'TE TOPLANTI
Barış Pınarı Harekatı başlamasının ardından YPG/PKK kontrolünde bulunan Kobani'de (Aynı El Arap) ABD askerleri ile terör örgütü elemanlarının Kuru Harabe bölgesinde toplantı yaptıkları ileri sürüldü. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; yapılan toplantılar sonrası ABD askerlerinin bölgeden ayrıldıkları ileri sürüldü. ABD askerlerinin ayrılmasından sonra yaklaşık 400 terör örgütü YPG-PKK elemanının bölgeyi terk ettiği iddia edildi. Bölgeden ayrılan terör örgütü elemanları ile ABD askerlerinin evrak ve belgeleri de yaktığı ileri sürüldü.
Kobani'den sonra ABD askerlerinin Münbiç'te yine terör örgütü YPG/PKK elemanları ve Rus askeri yetkililerle toplantı yaptığı ileri sürüldü. Yapılan toplantıda ABD yetkililerinin, Münbiç'e giren herhangi bir ülkenin askerlerini vuracaklarını söylediği ileri sürüldü.
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