94 yaşındaki adam torununu öldürdü!

İHA

Edinilen bilgiye göre, olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aile içi tartışmadan dolayı H.N. (94) ile torunu Halit Nurtop (40) arasında tartışma çıktı.

İHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine H.N., av tüfeği ile torunu Halit Nurtop'a ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Nurtop, kanlar içerisinde yere yığılırken, dede H.N. jandarmayı arayıp cinayeti itiraf etti.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede Halit Nurtop'un hayatını kaybettiği belirlendi.

DEDE GÖZALTINA ALINDI

Nurtop'un cansız bedeni, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SIRTINDAN VURDU

Torununu sırtından vurarak öldürdüğü anlaşılan dede H.N., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet zanlısı yaşlı adamın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.