Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        9 yaşındaki kıza istismarla suçlanan site görevlisine ilk duruşmada 10 yıl hapis

        Antalya'nın Kepez ilçesinde 2024 yılında 9 yaşındaki L.S.'ye cinsel istismarda bulunan apartman görevlisi İbrahim A. ilk duruşmada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 11:13 Güncelleme: 11.10.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuğa istismar: 10 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da 9 yaşındaki L.S.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen site görevlisi İbrahim A. (27), ilk duruşmada, '12 yaşından küçük çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapse mahkum edildi.

        Olay, 2 Aralık 2024'te Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Ö.D., oturduğu sitenin görevlisi İbrahim A.'ya işi olduğunu belirterek, okuldan dönen kızına vermesi için evinin anahtarını teslim etti. Okuldan dönen L.S.'ye anahtarı teslim eden İbrahim A., çocuğun eve girmesinden kısa süre sonra kendisi de peşinden giderek cinsel istismarda bulundu.

        7 Aralık'ta L.S., bir sohbet anında annesi Ö.D.'ye olay günü yaşadıklarını ağzından kaçırdı. Anne Ö.D., duydukları karşısında şoke oldu ve site görevlisi İbrahim A.'nın bulunduğu ofise giderek saldırdı. Yaşananların ardından anne Ö.D., İbrahim A.'dan şikayetçi oldu. İbrahim A. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

        'SANIK CEZASIZ KALMADI'

        Davada dün ilk kez hakim karşısına çıkan İbrahim A., suçlamaları reddederek, beraat talep etti. Mağdur L.S. pedagog eşliğinde olayı anlattı. Mahkeme heyeti, tüm beyanlar ve delilleri değerlendirerek sanık İbrahim A.'nın '12 yaşından küçük çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçunu işlediğine hükmetti ve 10 yıl hapis cezası verdi. Duruşma sonrası anne Ö.D. ve avukatı sanığın cezasız kalmadığını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Trump: Herkes savaştan yoruldu
        Trump: Herkes savaştan yoruldu
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        At izi ele verdi!
        At izi ele verdi!
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama
        Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Habertürk Anasayfa