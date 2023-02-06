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Kahramanmaraş'ta 8 bloklu site çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında

Habertürk Muhabiri Veysi İpek Kahramanmaraş'ta 8 bloklu Ebrar Sitesi'nin tamamının çöktüğünü ve çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu söyledi

Giriş: 06.02.2023 - 12:48 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 8 bloklu site çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında
8 bloklu site çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında
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Habertürk TV

Habertürk Muhabiri Veysi İpek, Kahramanmaraş kent merkezindeki izlenimlerini aktardı.

İpek şunları kaydetti: "Merkez üssü Pazarcık'ta çok büyük bir yıkım var. Sabah saatlerinde vatandaşlar kendi imkanlarıyla enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyordu. Ancak GSM operatörleri o bölgede çekmediği için Kahramanmaraş kent merkezine yöneldik. Şu anda kent merkezinde 8 bloklu Ebrar Sitesi'nin tamamı çökmüş durumda. Çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu söyleniyor. Vatandaşlar elleriyle molozu aşıp arama çalışması yapıyor. Enkaz altındakilerin kurtarılma çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri de var ancak ağırlıklı olarak vatandaşlar bu çalışmaya katılıyor. Ebrar Sitesi etrafındaki 30 apartmanın da yıkım tehlikesi vardı.

Adıyaman Gölbaşı'nda da yol çöktüğü için 8 araç çukura düşmüş durumda. Yollarda büyük çukurlar oluşmuş durumda. Araçlar seyir halindeyken çukura düşmüş. Yollarda otobanlarda büyük hasarlar var. Kahramanmaraş'ta ayrıca yangınlar da söz konusu. Kahramanmaraş'ta da yol güzergahında çökmeler var. Diyarbakır yolunda da büyük bir heyelanla karşılaştık."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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