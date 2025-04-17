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        Haberler Gündem 3. Sayfa 7 yaşındaki Cumali Timi'den kahreden haber! - Son dakika flaş gelişme! | Son dakika haberleri

        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!

        Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin, yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Kahreden olayda Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:33 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:45
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        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
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        Adana'nın Karataş ilçesinde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

        AA'da yer alan habere göre Adana İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin bulunması için çalışmalara havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

        Ekipler, mahalleden geçen derenin yanı sıra denizde ve karada da arama çalışmalarını sürdürdü.

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        Zaman zaman gyrocopter destekli sürdürülen çalışmalarda iz takip köpeği ile dron da kullanıldı.

        Çocuğun cansız bedeni, ekiplerin çalışması sonucu mahalleden geçen derede bulundu.

        Cumali Timi'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı. 12 Nisan'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda jandarma ekiplerince, çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.

        YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        DHA'nın haberine göre Cumali Timi’nin cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından cenaze aracına konularak Karataş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Kahreden anlarda cansız bedenin çıkarılmasını gözyaşlarıyla takip eden Cumali’nin yakınları, sinir krizi geçirdi.

        Jandarma ekibine teşekkür eden Cumali’nin teyzesi Remziye Yıldız, “Çıkarın, ayağını öpeyim. Ben sadece size değil, uçan kuşlara da haber salmıştım. Allah hepinizden razı olsun. Cumali, yavrum bize acımadın mı? Annene de mi acımadın?" dedi.

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        #Cumali Timi
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