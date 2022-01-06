7 kişinin ölümüne yol açan sürücüye 12 yıl hapis!

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7 kişinin ölümüne neden olup, 1132 gün sonra tutuklanan sürücüye 12 yıl hapis
Kayseri'de aynı aileden 7 kişinin öldüğü kazada önemli bir gelişme yaşandı. Kentte, 2018 yılında aracıyla sıkıştırdığı otomobilin kaza yapmasıyla aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan, 1132 gün sonra Gürcistan'dan Artvin'e gelerek teslim olan Adnan Özdemir (49), 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın 2,5 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına hükmetti
Korkunç olay, 25 Mart 2018'de, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Malatya'dan Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, Adnan Özdemir yönetimindeki 38 KY 432 plakalı otomobilin sıkıştırması sonucu karşı yönden gelen ve Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı ambulansla çarpıştı.
DHA'nın haberine göre, kazada, otomobil sürücüsü Mehmet (36) ile yanındaki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi.
AİLENİN YAKINLARI KARARA TEPKİ GÖSTERDİ
Kazanın ardından Gürcistan'a kaçan Adnan Özdemir hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Kırmızı bültenle aranan Özdemir, 30 Nisan 2021'de Gürcistan'dan Artvin'e gelerek, 1132 gün sonra polise teslim oldu. Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Adnan Özdemir, tutuklu bulunduğu Artvin'den Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, avukatı ile kazada hayatını kaybeden Üzüm ailesinin yakınları Ahmet Üzüm ve Seher Çay da salonda hazır bulundu.
Sanık Adnan Özdemir, pişman olduğunu ifade ederek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Özdemir'i, 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, sanığın ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el konulmasına hükmetti. Karar sonrası kazada ailesini kaybeden Üzüm ailesinin yakınları ise karara tepki gösterdi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Kayseri'de 7 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 12 yıl hapis! - Güncel Haberler/son-dakika-7-kisinin-olumune-yol-acan-surucuye-12-yil-hapis-3306149
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