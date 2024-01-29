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Hatay’da deprem anına ait ortaya çıkan görüntüde; vatandaşların yaşadığı panik ve duvarların yerle bir olduğu anlar korku filmini aratmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay yerle bir olmuş, 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinde Antakya ilçesinde binlerce binada ağır hasar almıştı.

Depreme Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde yakalanan bir vatandaşta felaket anında yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Asrın felaketinin yıl dönümüne sayılı günler kala ortaya çıkan görüntüde; vatandaşların yaşadığı panik ve duvarların yerle bir olduğu anlar yer aldı. Korku filmini aratmayan görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.