6 partiden 28 Şubat planlaması

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'nin okunacağı 28 Şubat gününün formatını belirleyecek olan 6 muhalefet partisinin hukukçu kurmayları ilk toplantısını yaptı. Saat 20:00 gibi başlayan toplantı gece yarısına kadar sürdü. Buna göre deklarasyonun açıklanacağı yer olarak Bilkent Kongre Merkezi'ne öncelik verilecek, orası olmazsa alternatifler değerlendirilecek. Mutabakat metninin de alfabetik sıraya göre genel başkan yardımcıları tarafından okunması planlanıyor.
ÖNCELİK BİLKENT KONGRE MERKEZİ'NİN OLACAK
6 muhalefet partisi lideri 12 Şubat'ta bir araya geldi. 5 buçuk saatlik toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapıldı. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'nin okunacağı 28 Şubat'ta halkla paylaşılacağı duyuruldu. 28 Şubat günün organize etmek de yine sistem çalışmasının yürüten hukukçu kurmaylara kaldı.
Saati CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 13:30 olarak açıkladı. Yer konusunda ise öncelik Bilkent Kongre Merkezi'ne verildi. Burası ayarlanamaz ise alternatiflere bakılacak.
ALFATBETİK SIRA FİKRİ OLGUNLAŞTI
Oturma düzeni ve metnin okunma sırası konusunda ise ise alfabetik sıralama fikri öne çıktı. Buna göre 6 genel başkan yardımcısı metinden belli parçalar okuyacak. Bu durumda sıralama CHP, Demokrat parti, DEVA partisi, İYİ parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi şeklinde olacak. Parti logoları dahi metinlerde bu sıralama ile yer alacak.
ÖZEL DAVETİYE VE LİDERLERİN VİDEOSU
28 Şubat günü için bir ajans ile çalışılması planlanıyor. Ayrıca Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'nin kamuoyu ile paylaşılacağı deklarasyon için özel davetiyeler hazırlanacak.
Sadece partiler değil birçok sivil toplum kuruluşu da davet edilecek.
O güne özel 6 genel başkanın konuşmalarından derlenmiş birkaç dakikalık bir videonun da izletilmesin planlanıyor.
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