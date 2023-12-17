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İYİ Parti’nin İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, CHP ile işbirliğini savunduğu için geçen hafta istifa ettirilmişti. İbrahim Özkan, istifasını “Genel Başkan Meral Akşener’in talebi doğrultusunda artık ‘Hür ve Müstakilim’ İBB İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum” diyerek duyurmuştu.

Bu istifadan bir gün sonra ise ilginç bir gelişme olmuş, İYİ Parti İBB Grubu İbrahim Özkan’ı yeniden İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili olarak seçmişti.

Bu gelişme üzerine İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun’dan da şu açıklama gelmişti: “İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir.

Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden grup başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis üyelerinin 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir.”

İbrahim Özkan’la biraz önce konuştum ve kendisiyle birlikte 6 İYİ Partili İBB meclis üyesinin istifa edeceğini söyledi. Bugün gün içinde istifalar açıklandı. 6 üyenin istifasıyla İYİ Parti’nin İBB’de 4 meclis üyesi kaldı.

Kamoyunun Dikkatine;



4 Aralık 2023 tarihinde toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu, 2024 yerel seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldı. ‘Hür ve müstakil’ kararına gerekçe olarak da bir üçüncü seçeneğe ihtiyaç olması gösterildi.



Biz bu karara saygı duymakla beraber,… — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) December 17, 2023