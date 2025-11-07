Habertürk
        Son dakika: 45 ilde FETÖ operasyonları: 67 tutuklama

        45 ilde FETÖ operasyonları: 67 tutuklama

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 45 ilde FETÖ'ye yönelik devam eden operasyonlarda 178 şüphelinin yakalandığını ve 67'sinin tutuklandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 07:10 Güncelleme: 07.11.2025 - 07:34
        Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Son 2 haftada 45 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında, 178 şüpheliden 67'sinin tutuklandığını ve 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

        Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, terör örgütünün 'finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu. Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

