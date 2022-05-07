4 uyarı! 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşakta sıkı denetim

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili süresince sıkı tutulan denetimler sayesinde can kaybı yaşanmadı. Bölgede bulunan trafik kontrol noktalarında polis ve jandarma ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. "Karayolu Trafik Güvenliği Günü" etkinlikleri çerçevesinde de "yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı.
Denetimlere katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, bayram tatillerini uzatan sürücülere ve yolculara, emniyet kemeri, cep telefonu, yaya ve hız kurallarına riayet etmeleri uyarısında bulundu. Durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Vali Tekbıyıkoğlu, arka koltukta oturan çocuklara emniyet kemerini taktırdı. Diğer bir araçta da ön koltukta bebeğiyle oturan bir yolcuya da herhangi bir kazaya riskine karşı arka koltuğa geçmesini istedi. Denetimde, araçlardaki çocuklara ve ailelere çeşitli hediyeler verildi.
Vali Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin kara yolları açısından çok önemli bir konumda yer aldığını ifade ederek, 43 ilin güzergahının buradan geçtiğini söyledi.
"Karayolu Trafik Güvenliği Günü" etkinlikleri dolayısıyla farkındalık oluşturucu faaliyetler yaptıklarını belirten Vali Tekbıyıkoğlu, "Doğu Anadolu ile Batı Anadolu'yu Karadeniz ile yine Batı Anadolu’yu bağlayan 43 ilin geçiş güzergahı. Bu münasebetle kara yollarının bizim ilimizdeki faaliyetleri çok önemsiyoruz. Mayıs ayının ilk cumartesi günü bütün Türkiye’de kara yolları güvenliği olarak farkındalıklar oluşturuldu ve faaliyetler yapıldı. Takip eden haftada da kara yolları trafiği haftası olarak kutlanır ve faaliyetler icra edilir" dedi.
Dönüş trafiğinin yoğun olduğunu ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Bugün bayram trafiğinin dönüş trafiğinin de canlı olduğu Kırıkkale-Ankara emniyet kontrol noktasındayız. Biraz önce sürücülerimizin bazılarını durdurduk. Hafta hakkında farkındalık oluşturucu bilgiler verdik. Trafik güvenliğinin ne kadar önemli olduğu hakkında da kendilerini bilgilendirme ufak tefek eksiklikleri olanlarında eksikliklerinin giderilmesi için önerilerde terkinlerde bulunduk" diye konuştu.
Yayalara da uyarılarda bulunan Vali Tekbıyıkoğlu, "Bu seneki trafik güvenliği haftamızı önceliği yayalar. Yayaların birazda trafik işaretçilerine ve trafik işaretlerine riayet etmeleri, yaya geçidini ve üst geçitleri kullanmaları ve yanı zamanda kendileri ile trafik arasına girebilecek cep telefonu gibi kulaklık gibi herhangi bir müzik çalar gibi enstrümanları da yaya olarak kullanmamalarını ifade etti" şeklinde konuştu.
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