40 yaşında anneydi! Bir kadın daha!

Artık yeter! Bir kadın cinayeti daha... Son dakika haberi: Balıkesir'de 40 yaşındaki Elif'i sokakta katletti!

İHA

Balıkesir'de edinilen bilgiye göre, Edremit İlçesi Kadıköy Mahallesi 99. Sokak’ta saat 07.30 sıralarında iddialara göre bir çocuk annesi Elif Turan (40) eşi Ş.T.(45) tarafından sokak ortasında tabanca ile 4 el ateş edilerek vuruldu.

JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre silah sesleri üzerine çevre sakinlerinin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede Elif Turan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma bölgede geniş bir güvenlik çemberi oluşturdu ve soruşturmaya başladı.

KATİL KOCA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Cinayetin şüphelisi Ş.T. ise olay yerinden kaçtı. Jandarma Ş.T.’nın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Elif Turan’nın cenazesi olay yeri incelemesinde sonra Bursa Adli Tıp Kurumuna ileri otopsi için gönderilecek.

Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.