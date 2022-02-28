4 çocuğu vardı! 9 gündür kayıptı! Dehşet!

Son dakika haberler... Almanya'nın Fehrbellin şehrinde yaşayan Hüseyin Uzunoğlan, yaklaşık 1 hafta önce 4 çocuğu ile birlikte Türkiye'ye geldi. Uzunoğlan, karısının nerede olduğunu soran yakınlarına, eşinin kendisini terk ettiğini, nereye gittiğini bilmediğini söyledi.
ALMAN POLİSİ HAREKETE GEÇTİ
İHA'da yer alan son dakika haberine göre bunun üzerine karısının akrabaları durumdan şüphelendi. Türk ve Alman güvenlik güçlerine Elif Uzunoğlan'ın kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine Alman polisi harekete geçti.
KOCASI FİZİKİ TAKİBE ALINDI
Bu esnada Elif Uzunoğlan'ın yakınları da sosyal medya hesaplarından Elif Uzunoğlan ve kocası Hüseyin Uzunoğlan'ın bulunması için çalışma başlattı. Hüseyin Uzunoğlan'ın ifadesinin alınabilmesi için iletişime geçmek isteyen polisler, şahsın izini sürdü. Hüseyin Uzunoğlan'ın Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunduğunu belirleyen Alman güvenlik güçlerinin Nizip Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçmesinin ardından ekipler, titiz bir çalışma yürüttü.
SORGUDA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Nizip Emniyeti yürüttüğü çalışmalarda Hüseyin Uzunoğlan'ı yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde karısının evi terk ettiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığını söyleyen Hüseyin Uzunoğlan, sorgulamada karısını öldürdüğünü itiraf etti. Zanlı, karısını boğarak öldürdüğünü ve Almanya'da oturdukları evin bahçesine gömdüğünü söyledi.
CANSIZ BEDENİ EVİN BAHÇESİNDE BULUNDU
İtiraflar üzerine polisler, Alman meslektaşları ile iletişime geçerek, 4 çocuk annesi kadının cesedinin bulunduğu yeri bildirdi. Yapılan kazı çalışmasında kadının cesedi bulundu.
KENDİSİNİ ALDATTIĞINI İDDİA ETTİ
Hüseyin Uzunoğlan ifadesinde karısının kendisini aldattığını iddia ederken, talihsiz kadının cesedinin ise yürütülen çalışmaların ardından defnedilmek üzere Türkiye'deki akrabalarına gönderildiği öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!